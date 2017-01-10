10 января 2017, 10:34Общество За месяц пензенцы более 100 раз сообщили о продаже алкоголя-подделки В Пензенской области работает «горячая линия» в рамках месячника по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией.

С 5 декабря 2016 года по 5 января 2017 года на телефон 30-64-03 поступило более сотни обращений, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

О незаконной продаже алкоголя сообщали жители Пензы и Пензенского района, а также Бессоновского, Нижнеломовского, Мокшанского, Шемышейского и Городищенского районов.

По словам начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Валерия Муругова, в новогодние каникулы были совершены выезды в 11 населенных пунктов - зафиксировано пять нарушений, пояснили в пресс-центре областного правительства.

«Месячник проходил до 5 января, но работу по выявлению и пресечению незаконной продажи алкоголя нужно продолжать, потому что проблем в этой сфере еще очень много», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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