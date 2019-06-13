За кубок области по плаванию борются более 200 пензенцев

Во дворце спорта «Сура» стартовал кубок Пензенской области по плаванию (0+). В нем принимают участие более 200 спортсменов. Кроме медалей, на кону - место в сборной региона, которая отправится на кубок России (0+).

Вольный стиль, баттерфляй, брасс, кроль - профессиональные пловцы осваивают каждую технику в совершенстве. На кубке Пензенской области по плаванию всем спортсменам предстоит выступить на нескольких дистанциях. Одни предпочитают выступать только на спринтерских дистанциях вне зависимости от стиля. Другие, наоборот, выбирают длинные заплывы, где важна не только скорость, но и тактическая подготовка, ведь, к примеру, на 800 метрах необходимо правильно распределить силы, чтобы не отстать к финишу. Есть и те, кто не смотрит на протяженность дистанции, концентрируясь на конкретном стиле.

«Люблю кроль. Там надо тянуться где-то. На 50 метрах надо сразу выкладываться, а на 100 - иметь тактику. На сотке все равно надо больше гнать - это главное правило», - рассказала участница кубка Пензенской области по плаванию Диана Кострюкова.

«На 800 метрах легче распределить силы, можно побороться, если допустил недочеты. На полтиннике все зависит от каких-то мелочей», - сказал участник кубка Пензенской области по плаванию Захар Маховиков.

За золотые медали турнира борются более 200 спортсменов. Кроме воспитанников пензенской школы плавания, на старт вышли пловцы из Заречного, Кузнецкого, Нижнеломовского, Мокшанского, Башмаковского и Городищенского районов. Турнир собрал почти всех сильнейших пловцов. Приехать не смогли лишь члены национальной команды, которые сейчас находятся на сборах. Как отмечают специалисты, этот кубок для многих спортсменов может оказаться очень непростым, ведь соревновательный сезон подходит к концу, а значит, сил осталось не так много.

«Если кто-то не показал свои лучшие результаты в течение года, тренер мог подвести пик спортивной подготовки ребят именно к этим соревнования», - рассказала судья всероссийской категории по плаванию Людмила Карпова.

Сильнейшие пловцы кубка Пензенской области по плаванию определятся 14 июня (0+). По итогам соревнований будет сформирована сборная региона, которая в конце июня отправится на кубок России (0+), который пройдет в Обнинске.