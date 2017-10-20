За кражу сигарет злоумышленников могут посадить на 5 лет

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22 октября 2017, 10:23Криминал
5 лет тюрьмы за шесть блоков сигарет. Такое наказание грозит двум жителям Пензы, которые украли из торговой точки табачную продукцию. Сумма ущерба, причиненного злоумышленниками, составила шесть тысяч рублей. Момент совершения преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как один из мужчин взял со стеллажа товар и спрятал его под куртку, воспользовавшись моментом, пока продавщица обслуживала другого покупателя.
Отыскать злоумышленников полицейским не составило труда. Как выяснилось, ранее они оба привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
«Граждане, совершившие преступление, были допрошены в качестве подозреваемых. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следствием устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Пензы», - рассказала Надежда Мазнева, старший следователь отдела №2 СУ УМВД России по городу Пензе.
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