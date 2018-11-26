За имя для аэропорта проголосовали более 90 тысяч пензенцев

Во всероссийском проекте «Великие имена России» (6+) приняли участие более 90 тысяч пензенцев. Отдать свой голос за одного из трех претендентов в конкурсе по присвоению национальным аэропортам имен великих соотечественников жители теперь могут не только на шести стационарных точках, но и на дополнительной.

Мобильный пункт для голосования организаторы размещают на различных мероприятиях. Одним из них стала акция «Читающая мама» (0+) в поддержку проекта, которая прошла в детской художественной школе №3.



«Мы попросили мам прийти и почитать ребятам стихи Лермонтова. Думаю, что таким образом мы подготовили детей к выбору имени для аэропорта», - сказала председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.

Лермонтов - лидер голосования. Помимо пензенского аэропорта на него также претендует аэропорт Минеральных вод. Как сообщается на сайте проекта, в Ставропольском крае за то, чтобы присвоить воздушной гавани имя великого русского поэта высказались свыше 68000 человек, в то время как в Пензе отдано лишь 64000 голосов.

Поддержать проект может любой желающий до конца ноября. Сделать это можно на портале «великиеимена.рф», либо в группах акции в социальных сетях.