За хищение поросят жителям Каменского района грозит до пяти лет тюрьмы

Полицейские Сердобского района Пензенской области задержали злоумышленников, которые украли из фермы несколько животных. Действовали ночью, чтобы не привлекать внимания.

«Позвонили из полиции, спросили, не пропадали ли поросята. Мы приехали на место работы, посмотрели, а там замок сломан», - рассказала потерпевшая Татьяна Скорлякова.

«Из помещения свинофермы похищены четыре поросенка, тем самым ИП причинен ущерб в размере 20 тысяч рублей. Совместными усилиями оперативных сотрудников уголовного розыска УМВД в день совершения преступления установлена причастность к этому трех жителей Каменского района», - прокомментировала заместитель начальника СО ОМВД России по Сердобскому району Ольга Першина.

В отношении всех трех полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение». Санкция предусматривает лишение свободы до пять лет. У одного из задержанных имеется непогашенная судимость.