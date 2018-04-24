За хищение поросят жителям Каменского района грозит до пяти лет тюрьмы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 апреля 2018, 19:54Криминал
Полицейские Сердобского района Пензенской области задержали злоумышленников, которые украли из фермы несколько животных. Действовали ночью, чтобы не привлекать внимания.
«Позвонили из полиции, спросили, не пропадали ли поросята. Мы приехали на место работы, посмотрели, а там замок сломан», - рассказала потерпевшая Татьяна Скорлякова.
«Из помещения свинофермы похищены четыре поросенка, тем самым ИП причинен ущерб в размере 20 тысяч рублей. Совместными усилиями оперативных сотрудников уголовного розыска УМВД в день совершения преступления установлена причастность к этому трех жителей Каменского района», - прокомментировала заместитель начальника СО ОМВД России по Сердобскому району Ольга Першина.
В отношении всех трех полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение». Санкция предусматривает лишение свободы до пять лет. У одного из задержанных имеется непогашенная судимость.
24 апреля 2018, 19:59В Пензе жителя Оренбургской области подозревают в квартирных кражах
24 апреля 2018, 19:57Уроженец Киргизии украл у пензячки планшет
24 апреля 2018, 19:54За хищение поросят жителям Каменского района грозит до пяти лет тюрьмы
24 апреля 2018, 19:52В Пензе мужчина хотел согреться и спалил дом
24 апреля 2018, 19:37В Пензе презентовали макет памятника Лаврентию Загоскину
24 апреля 2018, 19:33Губернатор поручил найти способ не отключать летом горячую воду
24 апреля 2018, 19:29В Пензе стартовала акция «Георгиевская ленточка»
24 апреля 2018, 19:26Пензенскому зрителю готовятся представить обновленную пьесу «Люкс №13»