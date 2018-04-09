За хищение кур жителя Пачелмского района наказали трудом

Суд установил, что в конце декабря 2017 года нетрезвый мужчина пришел к чужому дому и залез в сарай - дверь была незаперта. Там он поймал трех кур и посадил их в мешок.

После совершения злодеяния мужчина раскаялся и явился с повинной, также он активно содействовал следствию. Добровольно возместил ущерб хозяйке птицы – 1100 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда Пензенской области, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, его характеризуют как человека, злоупотребляющего спиртным.

В результате суд назначил 150 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».