За хищение кур жителя Пачелмского района наказали трудом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 апреля 2018, 13:36Криминал
Жителя Пачелмского района Пензенской области осудили за хищение чужого имущества.
Суд установил, что в конце декабря 2017 года нетрезвый мужчина пришел к чужому дому и залез в сарай - дверь была незаперта. Там он поймал трех кур и посадил их в мешок.
После совершения злодеяния мужчина раскаялся и явился с повинной, также он активно содействовал следствию. Добровольно возместил ущерб хозяйке птицы – 1100 рублей.
Как сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда Пензенской области, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, его характеризуют как человека, злоупотребляющего спиртным.
В результате суд назначил 150 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 апреля 2018, 14:06Губернатор призвал к 1 Мая привести город в порядок
09 апреля 2018, 13:36За хищение кур жителя Пачелмского района наказали трудом
09 апреля 2018, 13:04Из-за размыва плотины перекрыли трассу «Пенза-Саратов»
09 апреля 2018, 12:34Мэр доложил губернатору о переселении жителей дома на ул. Кулибина,10
09 апреля 2018, 12:03В Сети появилось видео крупного пожара на ул. Володарского
09 апреля 2018, 11:33В Лунинском районе легковушка сбила пешехода
09 апреля 2018, 11:02На 54 пензенских объектах нашли грубейшие нарушения пожарной безопасности
09 апреля 2018, 10:32Пензенский драмтеатр получит грант на постановку пьесы Горького