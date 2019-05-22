За год пензенскую «Школу материнства» посетили более 8000 женщин

Со дня открытия школы для мам прошел ровно год. За 12 месяцев ее посетили больше 8000 женщин. Каждую обучали навыкам материнства: начиная с первых недель беременности и заканчивая совместными занятиями с ребенком. В Законодательном Собрании собрались инициаторы проекта, чтобы за круглым столом обсудить итоги первого года работы и дальнейшие цели.

Жанна Валова работает педиатром и знает ответы на многие вопросы. Но признается: даже она не владеет всей информацией. Что говорить о тех, кто не имеет специализированного образования? Став мамой, Жанна поняла, с чем в действительности сталкиваются другие женщины, и решила им помочь, ведя занятия в «Школе материнства».

«Разговариваем на разные темы, например, о гигиене новорожденного и малыша, о развивающих занятиях, о болезнях. Основную функцию вижу для себя - снятие напряжения с мам, потому что когда нет информации, первое, что возникает, - это паника», - рассказала она.

«Школа материнства» работает в Пензе всего год. Изначально занятия проходили только в двух поликлиниках. Сейчас же к проекту присоединились еще две, а также женские консультации и Пензенская районная больница.

Обучение приняло двухступенчатую форму: до родов и после. Несколько раз в неделю врачи ведут беседы на самые актуальные темы. Кроме того, с ученицами работают психологи, а в сложной ситуации готовы оказать помощь и юристы.

«Важно получить грамотную, квалифицированную помощь, поскольку будущим мамам незнаком этот период. Можно прочитать все в интернете, но когда специалист консультирует напрямую, - это, наверное, более правильный подход», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь политической партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Цель «Школы материнства» - не только обучить, но сформировать правильное отношение к семье, здоровью и образу жизни. Для этого в ближайших планах - активное распространение проекта.

«Хотим интегрировать нашу школу с курсом семьеведения. Кроме этого, перед нами стоит задача - распространить проект по региону», - рассказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова.

Несмотря на небольшой срок работы школы, за год дородовое обучение прошли около 600 женщин, а послеродовое - около 2000. Чтобы улучшить работу проекта, для мам собираются разработать анкеты, где каждая сможет указать, какая тема для нее наиболее важна, а также оценить доступность и понятность предлагаемого материала.