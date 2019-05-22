22 мая 2019, 19:47Общество

За год пензенскую «Школу материнства» посетили более 8000 женщин

Со дня открытия школы для мам прошел ровно год. За 12 месяцев ее посетили больше 8000 женщин. Каждую обучали навыкам материнства: начиная с первых недель беременности и заканчивая совместными занятиями с ребенком. В Законодательном Собрании собрались инициаторы проекта, чтобы за круглым столом обсудить итоги первого года работы и дальнейшие цели.

Жанна Валова работает педиатром и знает ответы на многие вопросы. Но признается: даже она не владеет всей информацией. Что говорить о тех, кто не имеет специализированного образования? Став мамой, Жанна поняла, с чем в действительности сталкиваются другие женщины, и решила им помочь, ведя занятия в «Школе материнства».

«Разговариваем на разные темы, например, о гигиене новорожденного и малыша, о развивающих занятиях, о болезнях. Основную функцию вижу для себя - снятие напряжения с мам, потому что когда нет информации, первое, что возникает, - это паника», - рассказала она.

«Школа материнства» работает в Пензе всего год. Изначально занятия проходили только в двух поликлиниках. Сейчас же к проекту присоединились еще две, а также женские консультации и Пензенская районная больница.

Обучение приняло двухступенчатую форму: до родов и после. Несколько раз в неделю врачи ведут беседы на самые актуальные темы. Кроме того, с ученицами работают психологи, а в сложной ситуации готовы оказать помощь и юристы.

«Важно получить грамотную, квалифицированную помощь, поскольку будущим мамам незнаком этот период. Можно прочитать все в интернете, но когда специалист консультирует напрямую, - это, наверное, более правильный подход», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь политической партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Цель «Школы материнства» - не только обучить, но сформировать правильное отношение к семье, здоровью и образу жизни. Для этого в ближайших планах - активное распространение проекта.

«Хотим интегрировать нашу школу с курсом семьеведения. Кроме этого, перед нами стоит задача - распространить проект по региону», - рассказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова.

Несмотря на небольшой срок работы школы, за год дородовое обучение прошли около 600 женщин, а послеродовое - около 2000. Чтобы улучшить работу проекта, для мам собираются разработать анкеты, где каждая сможет указать, какая тема для нее наиболее важна, а также оценить доступность и понятность предлагаемого материала.

Общество
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