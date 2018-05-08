За год 755 пензенских безработных обучат новой профессии

В 2018 году планируется направить на профобучение 755 безработных жителей Пензенской области, 357 из них уже получили направления, сообщает пресс-центр облправительства.

Так, в Каменском, Нижнеломовском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском, Мокшанском, Никольском, Наровчатском, Неверкинском, Сосновоборском и Спасском районах приступили к подготовке трактористов-машинистов, которые после окончания обучения будут трудоустроены на сельхозпредприятия муниципальных образований.

В Кузнецком и Неверкинском районах ведется подготовка швей, электрогазосварщиков, в Белинском районе организовано обучение кассиров для торговых центров. В Кузнецком, Колышлейском и Белинском районах ведется подготовка поваров и пекарей с дальнейшим трудоустройством в субъектах малого предпринимательства.

Основная цель обучения безработных – повысить возможности трудоустройства граждан и удовлетворить потребности региональных предприятий и организаций в квалифицированных кадрах.

Также отмечено, что обучение проходит бесплатно и гарантирует последующее трудоустройство, пишет ИА «Пенза-Пресс».