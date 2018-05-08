За год 755 пензенских безработных обучат новой профессии

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08 мая 2018, 10:02Общество
В Пензенской области оценили эффективность профессионального обучения безработных. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.
В 2018 году планируется направить на профобучение 755 безработных жителей Пензенской области, 357 из них уже получили направления, сообщает пресс-центр облправительства.
Так, в Каменском, Нижнеломовском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском, Мокшанском, Никольском, Наровчатском, Неверкинском, Сосновоборском и Спасском районах приступили к подготовке трактористов-машинистов, которые после окончания обучения будут трудоустроены на сельхозпредприятия муниципальных образований.
В Кузнецком и Неверкинском районах ведется подготовка швей, электрогазосварщиков, в Белинском районе организовано обучение кассиров для торговых центров. В Кузнецком, Колышлейском и Белинском районах ведется подготовка поваров и пекарей с дальнейшим трудоустройством в субъектах малого предпринимательства.
Основная цель обучения безработных – повысить возможности трудоустройства граждан и удовлетворить потребности региональных предприятий и организаций в квалифицированных кадрах.
Также отмечено, что обучение проходит бесплатно и гарантирует последующее трудоустройство, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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