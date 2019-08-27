За два года 22 пензенские школы снабдят современным оборудованием

В Пензе завершился августовский педагогический форум. Впервые итоговое пленарное заседание было проведено в режиме онлайн. За общегородским собранием руководителей образовательных учреждений могли следить более 4000 педагогов. Участники обсудили актуальные вопросы развития образования, профессиональной подготовки преподавателей, а также эффективные методы обучения старшеклассников.

Разработки, ценность которых признана на региональных и общероссийских конкурсах, презентовали на выставке достижений в рамках общегородского педагогического форума. В 2019 году ученические группы на внеурочных занятиях пробовали себя в роли проектировщиков и дизайнеров. Сразу несколько экспонатов были посвящены реконструкции «Учительского сквера» на Западной поляне.

На дискуссионной площадке педагоги подвели итоги уникальных авторских семинаров. На их проведение в течение двух лет из городского бюджета выделялось по 600 тысяч рублей. Как результат - увеличение на 30% количества высокобалльных и стобалльных работ по ЕГЭ.

«Авторы семинаров - лучшие учителя города, те, кто совершенно свободно за 40 минут выполняет задания ЕГЭ и владеет секретами педагогической эффективности подготовки детей к этому серьезному испытанию», - рассказала руководитель методической службы Пензы Татьяна Кремнева.

На форуме также обсудили реализацию национального проекта «Образование». В частности, к 2024 году в планах - создать современную и безопасную цифровую образовательную среду.

«22 пензенские школы в течение двух лет получат цифровое и компьютерное оборудование, которое должно сделать процесс современным. Это огромные финансовые вливания. В школе №66 будет реализован проект «IT-куб», - сказал начальник управления образования Юрий Голодяев.

Изменения коснутся также финансирования. Впервые образовательные учреждения смогут напрямую получать средства на реализацию собственных проектов от российского Министерства образования и науки. В грантовых конкурсах уже приняли участие 15 пензенских школ, три учреждения получили финансовую поддержку на сумму от полутора до двух миллионов рублей.