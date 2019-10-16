За два дня пензенские инспекторы поймали 52 пьяных водителя

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16 октября 2019, 19:12Общество
В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд. За два дня на дорогах задержали 52 человека, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Такие рейды принято проводить поздно вечером и ночью. Согласно статистике, чаще всего именно в это время суток нетрезвые водители рискуют сесть за руль.
Если подозрения о состоянии опьянения человека не подтверждаются, его тут же отпускают. В противном случае вызывают эвакуатор.
Автомобили водителей, подозреваемых в употреблении спиртного, отправляют на штраф-стоянку, а самим нарушителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
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