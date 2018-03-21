За что пензенцы будут голосовать 23 марта. ФОТО

23 марта в Пензе будет проходить голосование по выбору территории для благоустройства. Рассказываем о том, из каких дизайн-проектов горожане будут выбирать.

Отдать предпочтение можно будет одному из пяти объектов. Именно его преобразование пройдет в рамках федеральной программы «Городская комфортная среда». Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Набережная реки Суры

Ориентировочная площадь территории благоустройства — 3,6 га.

Площадь им. В.И. Ленина

Ориентировочная площадь территории благоустройства - 1,19 га.

Соборная площадь

Ориентировочная площадь территории благоустройства - 3,87 га.

Сквер у Дворца силовых единоборств «Воейков»

Ориентировочная площадь территории благоустройства - 0,97 га.

Территория детского сада №96 по ул. Набережная р. Мойки, 41а

Ориентировочная площадь территории благоустройства - 0,46 га.

За понравившийся проект можно проголосовать 23 марта с 08.00 до 19.00 в школах города по следующим адресам: