За что пензенцы будут голосовать 23 марта. ФОТО

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21 марта 2018, 17:59Общество
23 марта в Пензе будет проходить голосование по выбору территории для благоустройства. Рассказываем о том, из каких дизайн-проектов горожане будут выбирать.
Отдать предпочтение можно будет одному из пяти объектов. Именно его преобразование пройдет в рамках федеральной программы «Городская комфортная среда». Пишет ИА «Пенза-Пресс».
Набережная реки Суры
Ориентировочная площадь территории благоустройства — 3,6 га.
Площадь им. В.И. Ленина
Ориентировочная площадь территории благоустройства - 1,19 га.
Соборная площадь
Ориентировочная площадь территории благоустройства - 3,87 га.
Сквер у Дворца силовых единоборств «Воейков»
Ориентировочная площадь территории благоустройства - 0,97 га.
Территория детского сада №96 по ул. Набережная р. Мойки, 41а
Ориентировочная площадь территории благоустройства - 0,46 га.
За понравившийся проект можно проголосовать 23 марта с 08.00 до 19.00 в школах города по следующим адресам:
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