За 9 месяцев более 178 тысяч пензенцев прошли диспансеризацию

В Пензенской области подвели итоги диспансеризации за девять месяцев 2018 года. Здоровье проверили свыше 178 тысяч человек – это 79% от запланированного.

Оказалось, что половина обследуемых имеет различные хронические заболевания. Впервые у людей выявили в том числе 367 случаев новообразований, 456 случаев сахарного диабета, около 7000 болезней системы кровообращения, 694 случая болезней органов дыхания.

58% из вновь выявленных онкологических заболеваний обнаружили на первой и второй стадии, а это увеличивает вероятность благоприятного исхода заболевания, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».