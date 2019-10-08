В Пензенской области обучили почти 1300 предпенсионеров

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08 октября 2019, 19:37Общество
За девять месяцев 2019 года в Пензенской области профессиональное обучение прошли почти 1300 человек предпенсионного возраста. Получение новой профессии стало возможным благодаря реализации проекта «Старшее поколение».
В основном, осваивать новые специальности готовы женщины, хотя среди желающих - немало и мужчин. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что необходимо и дальше продолжать работу.
«Центры занятости должны приложить максимум усилий для того, чтобы помочь этой категории граждан реализовать себя в труде, но не формально, не просто освоить средства, которые выделяются из федерального и областного бюджетов на их переобучение», - призвал губернатор.
Глава региона посоветовал провести мониторинг предприятий региона, сделать график свободных вакансий, на которых могли бы работать предпенсионеры. Пока особой популярностью у этой категории граждан пользуются специальности, связанные с информационными технологиями, социальной работой, бухгалтерским учетом, а также поварским делом и сельским хозяйством.
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