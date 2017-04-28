28 апреля 2017, 17:05Общество За 3 месяца «скорая» приезжала к детям около 22 тыс. раз 28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. В Пензенской области служба скорой медицинской помощи централизована и представлена ГБУЗ «Областной станцией скорой медицинской помощи».

За три месяца текущего года специалисты «скорой» выезжали на более 120 тыс. вызовов, из них около 22 тысяч – к детям, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства», - отметили в пресс-службе регионального мнздрава.

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