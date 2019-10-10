За 2019 год соцподдержку получили около 5500 пензенских пенсионеров

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10 октября 2019, 19:44Общество
За восемь месяцев 2019 года более 250 пожилых людей получили денежную помощь на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Содействие было оказано пенсионерам, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. Об этом рассказала начальник социального управления Пензы в городской Думе Ирина Федонина.
Кроме финансовой поддержки, пожилым людям предоставляют необходимую социальную помощь. Это покупка и доставка продуктов, оплата за ЖКХ, уборка помещений, медицинские, психологические, педагогические и срочные соцуслуги.
«В части срочных социальных услуг хочу выделить, что здесь основное направление работы - это оказание помощи продуктами питания, одеждой и обувью б/у, другими предметами первой необходимости, содействие в получении юридической помощи и так далее», - рассказала Ирина Федонина.
С начала 2019 года было оказано более 600 тысяч социальных услуг на дому, ими воспользовались около 5500 человек. К оказанию помощи пожилым людям активно привлекают волонтеров из школ и колледжей. Сейчас в городе действует 18 добровольческих отрядов, по десять человек в каждом.
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