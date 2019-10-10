10 октября 2019, 19:44Общество

За 2019 год соцподдержку получили около 5500 пензенских пенсионеров

За восемь месяцев 2019 года более 250 пожилых людей получили денежную помощь на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Содействие было оказано пенсионерам, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. Об этом рассказала начальник социального управления Пензы в городской Думе Ирина Федонина.

Кроме финансовой поддержки, пожилым людям предоставляют необходимую социальную помощь. Это покупка и доставка продуктов, оплата за ЖКХ, уборка помещений, медицинские, психологические, педагогические и срочные соцуслуги.

«В части срочных социальных услуг хочу выделить, что здесь основное направление работы - это оказание помощи продуктами питания, одеждой и обувью б/у, другими предметами первой необходимости, содействие в получении юридической помощи и так далее», - рассказала Ирина Федонина.

С начала 2019 года было оказано более 600 тысяч социальных услуг на дому, ими воспользовались около 5500 человек. К оказанию помощи пожилым людям активно привлекают волонтеров из школ и колледжей. Сейчас в городе действует 18 добровольческих отрядов, по десять человек в каждом.

Общество
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