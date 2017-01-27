29 января 2017, 13:18Общество Юрий Рузляев провел прием граждан Начальник управления МВД России по Пензенской области, генерал-майор полиции Юрий Рузляев провел личный прием граждан.

Среди записавшихся на встречу с главным полицейским региона была жительница Пензы, которая рассказала о знакомом семьи, уговорившем супругов оформить кредит под залог их дома. Вырученные деньги он просил якобы на развитие бизнеса, но, как выяснилось позже, у злоумышленника имелись многочисленные долги.

«Нужно проверить, не была ли у него возможность заниматься бизнесом, для того, чтобы оплачивать его теми деньгами, которые он взял. Мы исследуем ситуацию более подробно. Собирайте материал, проверим на наличие предмета мошенничества», - сказал Юрий Рузляев.

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