Юрий Ильин рассказал о росте тарифов в Пензе с 1 января

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26 октября 2018, 15:04Общество
Вице-мэр Юрий Ильин на сессии Гордумы 26 октября рассказал о предполагаемом росте тарифов с 1 января 2019 года.
«Все тарифные решения на 2019 год будут приняты до 20 декабря. Устанавливает тарифы управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Предельные индексы, на которые могут быть увеличены тарифы, доведены – предполагается рост на 1,4% с 1 января, чуть больше 2% - с июля. Повышение в январе ранее не проводилось», - пояснил Юрий Ильин.
Напомним, повышение тарифов с 1 январе обсуждается в федеральных СМИ. Федеральные агентства со ссылкой на источник сообщают, что январский рост – компенсация за рост НДС, июльское повышение соответствует инфляции. В целом, за год цены на услуги ЖКУ вырастут почти на 4%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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