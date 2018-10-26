Юрий Ильин рассказал о росте тарифов в Пензе с 1 января

«Все тарифные решения на 2019 год будут приняты до 20 декабря. Устанавливает тарифы управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Предельные индексы, на которые могут быть увеличены тарифы, доведены – предполагается рост на 1,4% с 1 января, чуть больше 2% - с июля. Повышение в январе ранее не проводилось», - пояснил Юрий Ильин.

Напомним, повышение тарифов с 1 январе обсуждается в федеральных СМИ. Федеральные агентства со ссылкой на источник сообщают, что январский рост – компенсация за рост НДС, июльское повышение соответствует инфляции. В целом, за год цены на услуги ЖКУ вырастут почти на 4%, пишет ИА «Пенза-Пресс».