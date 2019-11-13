Юрий Ильин покидает пост вице-мэра Пензы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 ноября 2019, 17:08Общество
Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что вице-мэр оставляет должность в связи с переходом на другую работу. Его последним рабочим днем на нынешнем посту станет пятница, 15 ноября.
«Исполнение обязанностей заместителя главы администрации по городскому хозяйству временно будет возложено на Агамагомедова Магомеда Курбановича», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Юрий Ильин родился в Пензе 10 ноября 1984 года. В 2007 году он получил красный диплом ПГУ, где обучался по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Первым местом работы Юрия Ильина стала администрация Заречного, где он за четыре года из ведущего специалиста отдела городского хозяйства вырос до начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи.
В июле 2011 года Юрий Ильин стал врио начальника управления ЖКХ Пензенской области, а в сентябре 2013-го – утвержден в этой должности. В 2014 году он находился в должности заместителя министра – начальника управления ЖКХ.
Нынешний пост Юрий Ильин занимал с сентября 2014 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 ноября 2019, 19:38В Пензе стартовали соревнования по эстетической гимнастике
13 ноября 2019, 19:31В пензенском минздраве планируют ввести антикоррупционные пункты
13 ноября 2019, 19:28Работа школьницы из Пензы признана лучшей на конкурсе поисковых отрядов
13 ноября 2019, 19:23В Пензенской области на поддержку бизнесменов направят более 2 млрд руб
13 ноября 2019, 19:14В Кузнецк на турнир по борьбе приехали более 200 спортсменов
13 ноября 2019, 19:09В баре Пензы застолье закончилось поножовщиной
13 ноября 2019, 19:06Областной суд оставил без изменения приговор по делу Савина, Ширшиной и Титковой
13 ноября 2019, 19:02Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность