Юридический и экономический факультеты ПГУ стали институтами

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04 сентября 2019, 15:39Общество
В Пензенском государственном университете преобразовали экономический и юридический факультеты.
Решение принял учебный совет вуза, приказ подписал ректор Александр Гуляков, уточнили в пресс-службе ПГУ.
Теперь в госуниверситете - институт экономики и управления и юридический институт. Директорами назначены возглавлявшие факультеты доктора наук, профессора Виктор Володин и Виталий Гошуляк.
В пресс-службе отметили, что такое решение приняли в связи с тем, что на факультетах учится большое количество студентов. Кроме того, это престижно для вуза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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