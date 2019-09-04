Юридический и экономический факультеты ПГУ стали институтами

Решение принял учебный совет вуза, приказ подписал ректор Александр Гуляков, уточнили в пресс-службе ПГУ.

Теперь в госуниверситете - институт экономики и управления и юридический институт. Директорами назначены возглавлявшие факультеты доктора наук, профессора Виктор Володин и Виталий Гошуляк.

В пресс-службе отметили, что такое решение приняли в связи с тем, что на факультетах учится большое количество студентов. Кроме того, это престижно для вуза, пишет ИА «Пенза-Пресс».