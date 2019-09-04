04 сентября 2019, 15:39Общество

Юридический и экономический факультеты ПГУ стали институтами

В Пензенском государственном университете преобразовали экономический и юридический факультеты.

Решение принял учебный совет вуза, приказ подписал ректор Александр Гуляков, уточнили в пресс-службе ПГУ.

Теперь в госуниверситете - институт экономики и управления и юридический институт. Директорами назначены возглавлявшие факультеты доктора наук, профессора Виктор Володин и Виталий Гошуляк.

В пресс-службе отметили, что такое решение приняли в связи с тем, что на факультетах учится большое количество студентов. Кроме того, это престижно для вуза, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=45.004218%2C53.180339&mode=search&oid=1053582970&ol=biz&panorama%5Bdirection%5D=2.936771%2C1.885038&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.003134%2C53.180213&panorama%5Bspan%5D=116.479490%2C50.177516&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCTNuaqD5f0ZAEdfLpad%2Bl0pAEhIJpbvrbMg%2Fkz8RUiy3tBoShz8iBQABAgQFKAowADityNW99piiy9IBQNifDUgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQA%3D&sll=45.004218%2C53.180339&source=wizbiz_new_text_multi&sspn=0.003875%2C0.001196&text=%D0%BF%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0&z=18.14

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