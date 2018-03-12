Юным переселенцам с Кулибина, 10 предоставят места в детсадах и школах

В настоящее время подрядчик готовится приступить к работам по усилению стен по периметру здания, которые предполагается завершить 31 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель главы администрации города Юрий Ильин сообщил, что мэрия может предоставить 54 жилых помещения в маневренном фонде исходя из нормы - шесть квадратных метров на человека. Пока переехать пожелали 14 собственников. Они смогут переселиться уже на этой неделе, в помощь им выделят транспорт.

«В доме проживают семьи с детьми. Необходимо заранее, до переезда на новое место жительства, узнать у собственников, кто нуждается в местах в детских садах и школах, чтобы управление образования смогло оперативно решить этот вопрос», - сказал глава администрации Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».