Юным переселенцам с Кулибина, 10 предоставят места в детсадах и школах

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12 марта 2018, 16:04Общество
В администрации Пензы обсудили переселение жителей аварийного дома № 10 на улице Кулибина.
В настоящее время подрядчик готовится приступить к работам по усилению стен по периметру здания, которые предполагается завершить 31 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
Заместитель главы администрации города Юрий Ильин сообщил, что мэрия может предоставить 54 жилых помещения в маневренном фонде исходя из нормы - шесть квадратных метров на человека. Пока переехать пожелали 14 собственников. Они смогут переселиться уже на этой неделе, в помощь им выделят транспорт.
«В доме проживают семьи с детьми. Необходимо заранее, до переезда на новое место жительства, узнать у собственников, кто нуждается в местах в детских садах и школах, чтобы управление образования смогло оперативно решить этот вопрос», - сказал глава администрации Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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