10 декабря 2017, 15:11Общество Юным пензенцам торжественно вручили паспорта В преддверии Дня конституции юным пензенцам, которым исполнилось 14 лет, вручили паспорта. Торжественная церемония прошла в администрации Ленинского района города.

Юношей и девушек поздравили представители власти и сотрудники правоохранительных органов, отметив, что паспорт - это не просто документ, а, в первую очередь, - большая ответственность.

«Я уверен, что каждый из вас обязательно в своей жизни внесет свой вклад в процветание нашей Родины. С получением этого документа вы приобретаете права гражданина Российской Федерации, но не нужно забывать, что вы приобретаете и обязанности», - сказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Эдуард Горохов.

Выданный документ должен прослужить юным жителям Пензы шесть лет - до достижения ими 20-летнего возраста.

Общество

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