Пензенским детсадовцам рассказали о работе полицейских

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14 ноября 2019, 19:29Общество
В пензенском детском саду №22 теперь все знают о работе полицейских. Там для воспитанников провели акцию сотрудники первого отдела полиции.
Детям рассказали и показали, как выглядит форма сотрудников правоохранительных органов. Полицейские продемонстрировали боевые приемы и приемы борьбы, а также познакомили ребят с работой кинологической службы.
Воспитанникам детского сада также рассказали о правилах безопасного поведения на улице. Напомнили, что нельзя разговаривать с незнакомцами, объяснили, как действовать в непредвиденных ситуациях.
Акция прошла в преддверии Дня участковых уполномоченных полиции, который отметят 17 ноября (0+). В честь праздника детям разрешили посидеть в салоне патрульной машины.
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