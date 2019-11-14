Пензенским детсадовцам рассказали о работе полицейских

В пензенском детском саду №22 теперь все знают о работе полицейских. Там для воспитанников провели акцию сотрудники первого отдела полиции.

Детям рассказали и показали, как выглядит форма сотрудников правоохранительных органов. Полицейские продемонстрировали боевые приемы и приемы борьбы, а также познакомили ребят с работой кинологической службы.

Воспитанникам детского сада также рассказали о правилах безопасного поведения на улице. Напомнили, что нельзя разговаривать с незнакомцами, объяснили, как действовать в непредвиденных ситуациях.

Акция прошла в преддверии Дня участковых уполномоченных полиции, который отметят 17 ноября (0+). В честь праздника детям разрешили посидеть в салоне патрульной машины.