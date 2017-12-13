13 декабря 2017, 19:03Общество Юным пензенцам показали мастер-класс по оформлению письма Деду Морозу На сайте информагентства «Пенза-Пресс» продолжается прием работ на конкурс «Письмо Деду Морозу» (0+). Юным пензенцам предлагают оформить пожелания и поздравления для главного новогоднего волшебника интересно и нестандартно. Как сделать креативным обычное письмо, в мастер-классе показали друзья информационного агентства - сотрудники инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца».

«Я делаю открытку, хочу, чтобы она понравилась Деду Морозу, чтобы он не забыл обо мне и радовался», - поделилась Виктория Плежева.

Цветной картон, бумага, клей, фломастеры, а еще несколько лент. Все это понадобится для создания необычной поделки. В преддверии Нового года юным пензенцам предлагают поучаствовать в детском конкурсе «Письмо Деду Морозу» от информационного агентства «Пенза-Пресс». Все, что для этого нужно - проявить немного креатива и сделать открытку своими руками.

Заготовку украсили «снежной шапочкой» из цветной бумаги. К сложенному пополам листу приложили получившийся шар и обвели с учетом размеров елочной игрушки.

Соединив части шара вместе, можно приступать к украшению новогодней открытки. Если под рукой нет специальных маркеров, можно воспользоваться небольшой хитростью. Клеем ПВА нужно прорисовать на поверхности шара зимние узоры, а после добавить блесток. Засыпать всю поверхность, а потом аккуратно стряхнуть лишнее.

«Легкая форма даже для ребенка в возрасте трех лет. Поэтому малыш может нарисовать, написать письмо Деду Морозу и повесить его на елку. Или подарить Дедушке Морозу, который сам повесит его на елку», - отметила мастер инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца» Анна Солодовникова.

На конкурс принимают письма от детей в возрасте от трех до десяти лет. Подарки для участников выбрали из огромного ассортимента магазина «Детки Конфетки», который выступил генеральным партнером акции. Главный приз - путевка на Кремлевскую елку.

«Наш конкурс продолжается. Мы ждем ваши письма. Надеюсь сегодняшним мастер-классом мы подсказали вам идеи для творчества», - сказала PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Козырь.

Все подробности конкурса, который продлится до 26 декабря, узнавайте на сайте информагентства «Пенза-Пресс». А коллектив магазина «Детки Конфетки» спешит сообщить, что готов предложить своим покупателям широкий выбор детских товаров, который, в преддверии главного волшебного праздника, порадует вас и ваших малышей.

Общество

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