Юным кузнечанам вручили паспорта

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01 ноября 2019, 21:14Общество
Кузнецким подросткам, которые достигли 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручили паспорта. Церемонию в Кузнецке проводят не первый год, однако в этот раз накануне Дня народного единства свой первый официальный личный документ получило рекордное количество юношей и девушек.
В актовом зале школы №3, чтобы получить главный документ в жизни, собрались порядка 100 мальчишек и девчонок.
«Паспорт дает мне полную ответственность за свои поступки. Это повод задуматься о своей профессии. С паспортом я могу устроиться на работу, открыть свой вклад в банке», - отметил ученик школы №14 Леонид Ягольников.
«Для меня это важно, потому что я становлюсь взрослым человеком, могу сама принимать решения и отвечать за свои поступки», - подчеркнула школьница Анастасия Каренкова.
Обращаясь к школьникам, первые лица Кузнецка отметили, что с этого дня у них начинается новый жизненный этап.
«Сейчас вам нужно хорошо учиться, выбрать рабочую профессию, найти в этой жизни путь, по которому вы пойдете. Хочу вам пожелать идти по этому пути с гордо поднятой головой, с улыбкой на лице, что вы гражданин Российской Федерации», - сказал глава Кузнецка Сергей Лаптев.
«Большинство ребят сказали, что определились с выбором. Радует, что этот выбор ориентирован на работу над собой. Чтобы стать врачом, военным, дипломированным правоохранителем, инженером, хореографом или журналистом, надо учиться», - глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
После торжественного вручения паспортов ребятам рассказали об истории возникновения Дня народного единства. В завершении состоялся праздничный концерт, подготовленный воспитанниками центра детского и юношеского творчества.
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