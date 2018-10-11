Юный пензенский музыкант покорил китайскую публику

Несмотря на юный возраст, Илья Захаров виртуозно владеет аккордеоном. Он вырос в музыкальной семье. Интересоваться музыкой начал в три года и уже неоднократно выступал на всероссийских музыкальных форумах. Первый опыт международного конкурса, который проходил в Пекине, оказался для Ильи более чем успешным. Главное, по словам музыканта, - побороть волнение.

«Некоторые участники старше, чем я. К тому же, у китайцев все отработано прямо до миллиметра. Было достаточно трудно», - поделился музыкант.



На пекинский международный конкурс Илья Захаров отобрался по результатам фестиваля «Аккордеон. Плюс», который проходил в Ростове-на-Дону. Там Илья также стал лауреатом первой степени. По регламенту пекинского конкурса, каждый участник должен был исполнить два произведения. Однако юный пензенец так очаровал жюри, что ему разрешили сыграть пять композиций, которые он подготовил для конкурса. Среди них - пьесы Чайковского, парижский вальс и произведение Романа Бажилина «Ожившие игрушки».

«Наш номер, по итогам жеребьевки, был 37. Играл он неплохо. Конечно, педагог всегда чем-то недоволен, это нормально. Мы занимались все лето без каникул. Каждый день по три часа, урок был два раза в неделю, но он занимался ежедневно», - рассказал преподаватель детской музыкальной школы №5 Павел Тезиков.

Впереди у юного аккордеониста небольшие каникулы. После этого Илья Захаров вместе со своим преподавателем начнет готовить новую программу.