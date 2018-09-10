Юный кузнечанин вошел в пятерку сильнейших борцов России

В Нижегородской области прошел кубок России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях принял участие пензенский спортсмен.

Турнир стал первым этапом отбора в сборную команду России. Победитель первенства страны 2018 года среди юношей до 16 лет, кузнецкий борец вошел в пятерку сильнейших в весовой категории до 60 кг, сообщает пресс-служба областного минспорта.

В середине октября спортсмен, вместе со своим тренером, в составе сборной России примет участие в учебно-тренировочном сборе в Алуште для подготовки к международным стартам, пишет ИА «Пенза-Пресс».