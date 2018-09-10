Юный кузнечанин вошел в пятерку сильнейших борцов России

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10 сентября 2018, 12:04Спорт
В Нижегородской области прошел кубок России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях принял участие пензенский спортсмен.
Турнир стал первым этапом отбора в сборную команду России. Победитель первенства страны 2018 года среди юношей до 16 лет, кузнецкий борец вошел в пятерку сильнейших в весовой категории до 60 кг, сообщает пресс-служба областного минспорта.
В середине октября спортсмен, вместе со своим тренером, в составе сборной России примет участие в учебно-тренировочном сборе в Алуште для подготовки к международным стартам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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