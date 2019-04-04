Юный городищенец поорудовал в чужом доме

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04 апреля 2019, 17:06Криминал
В Городищенском районе Пензенской области несовершеннолетнего осудили за кражу с незаконным проникновением в жилище.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 15 декабря парень решил спросить у знакомой деньги в долг. Женщины дома не оказалось, тогда подросток взломал дверь и вошел жилище. В ящике компьютерного стола он нашел косметичку с деньгами, взял от туда 9000 рублей и убежал.
Подростка поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, а также назначили ему шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев, добавили в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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