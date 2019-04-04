04 апреля 2019, 17:06Криминал

Юный городищенец поорудовал в чужом доме

В Городищенском районе Пензенской области несовершеннолетнего осудили за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 15 декабря парень решил спросить у знакомой деньги в долг. Женщины дома не оказалось, тогда подросток взломал дверь и вошел жилище. В ящике компьютерного стола он нашел косметичку с деньгами, взял от туда 9000 рублей и убежал.

Подростка поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, а также назначили ему шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев, добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1329032/

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