Юный городищенец поорудовал в чужом доме

В Городищенском районе Пензенской области несовершеннолетнего осудили за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 15 декабря парень решил спросить у знакомой деньги в долг. Женщины дома не оказалось, тогда подросток взломал дверь и вошел жилище. В ящике компьютерного стола он нашел косметичку с деньгами, взял от туда 9000 рублей и убежал.

Подростка поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, а также назначили ему шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев, добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».