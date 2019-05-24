Юный философ. Пензенцы рассказали о загадочном котике

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24 мая 2019, 12:36Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милейшем юном котике, который встал на путь просветления.
Волонтеры опубликовали милое видео, на котором котик лежит в клетке и задумчиво смотрит куда-то вверх. Они пошутили, что малыш занят философскими размышлениями.
«Пока Тихон только на пути к просветлению, он озадачен многими вопросами, на которые его пытливый подростковый ум обязательно найдет ответы. Один французский философ, Сартр говорил, что у человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может.
Тихон - парень классный, ласковый и общительный. У малыша неопасный недуг, но противный и зачастую длительный в лечении - это лишай. Но выздоровление обязательно произойдет, а такому красавцу найти дом будет несложно», - написали они в группе соцсети «ВКонтакте».
Узнать о том, как помочь юному философу побороть лишай или забрать малыша домой, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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