Юный аккордеонист из Пензы покорил китайскую столицу

Воспитанник пензенской музыкальной школы №5 одержал победу на международном конкурсе «Аккордеониссимо», который прошел в Китае.

Мальчик стал абсолютным победителем в возрастной категории до 11 лет. Юный музыкант исполнял композиции Петра Чайковского, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Конкурсанты продемонстрировали мастерство в пекинской консерватории, туда съехались более 300 музыкантов со всех уголком мира. Пензенец прибыл туда по приглашению после участия в аналогичном конкурсе всероссийского уровня, сообщает ИА «Пенза-Пресс».