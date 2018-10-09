Юный аккордеонист из Пензы покорил китайскую столицу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 октября 2018, 17:59Культура
Воспитанник пензенской музыкальной школы №5 одержал победу на международном конкурсе «Аккордеониссимо», который прошел в Китае.
Мальчик стал абсолютным победителем в возрастной категории до 11 лет. Юный музыкант исполнял композиции Петра Чайковского, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Конкурсанты продемонстрировали мастерство в пекинской консерватории, туда съехались более 300 музыкантов со всех уголком мира. Пензенец прибыл туда по приглашению после участия в аналогичном конкурсе всероссийского уровня, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
09 октября 2018, 19:58В Пензе прошел региональный форум бухгалтеров
09 октября 2018, 19:55Картину из пензенской галереи покажут в Третьяковке
09 октября 2018, 19:44Пензенцы вступили войска по борьбе с лишним весом
09 октября 2018, 19:32В пензенском госархиве оцифровали документы за 1917 год
09 октября 2018, 19:18В Веселовке открыли новый детский сад с яслями
09 октября 2018, 19:07Белозерцев на стройплощадке «Лукоморья» ответил на вопросы дольщиков
09 октября 2018, 18:54Кузнечане должны будут заплатить в казну 156 млн руб
09 октября 2018, 17:59Юный аккордеонист из Пензы покорил китайскую столицу