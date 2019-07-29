Юных пензенцев в детсаду покусали осы

В Пензе в детском саду «Вишенка», который находится на проспекте Строителей, завелись осы.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, нескольких детей покусали осы, которые заполонили площадку детского сада. Воспитателям пришлось вызывать специалистов.

Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили в полу беседки осиное гнездо. Они достали его и утилизировали.

Напомним, подобный случай произошел в детском саду «Подсолнушек», который находится на улице Рахманинова. Тогда насекомые никого не покусали, пишет ИА «Пенза-Пресс».