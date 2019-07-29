29 июля 2019, 14:06Общество

Юных пензенцев в детсаду покусали осы

В Пензе в детском саду «Вишенка», который находится на проспекте Строителей, завелись осы.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, нескольких детей покусали осы, которые заполонили площадку детского сада. Воспитателям пришлось вызывать специалистов.

Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили в полу беседки осиное гнездо. Они достали его и утилизировали.

Напомним, подобный случай произошел в детском саду «Подсолнушек», который находится на улице Рахманинова. Тогда насекомые никого не покусали, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/07/29/11323242

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