Юных пензенцев в детсаду покусали осы

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29 июля 2019, 14:06Общество
В Пензе в детском саду «Вишенка», который находится на проспекте Строителей, завелись осы.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, нескольких детей покусали осы, которые заполонили площадку детского сада. Воспитателям пришлось вызывать специалистов.
Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили в полу беседки осиное гнездо. Они достали его и утилизировали.
Напомним, подобный случай произошел в детском саду «Подсолнушек», который находится на улице Рахманинова. Тогда насекомые никого не покусали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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