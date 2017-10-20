20 октября 2017, 16:33Образование Юных пензенцев призывают к участию в арт-эстафете Пензенские школьники смогут принять участие в Арт-эстафете, приуроченной ко Дню Героев Отечества.

Для учащихся средних школ стартовал конкурс детского рисунка «Арт-эстафета - Герои Отечества» (6+). Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Форматом арт-эстафеты является патриотический рисунок. Работа должна отражать героическое прошлое русского народа. Конкурс проводят по трем возрастным группам: младшая - от 7 до 9 лет, средняя - от 10 до 13 лет и старшая - от 14 до 17 лет.

«Участники должны зарегистрироваться на портале ИСТОРИЯ.РФ. В срок до 1 декабря необходимо в личном кабинете загрузить фотографию или скан рисунка в формате .jpeg или .png, в разрешении 1280х720 пикселей и максимальным размером файла – 2 МБ», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

С 1 по 31 декабря на портале ИСТОРИЯ.РФ на странице конкурса пройдет открытое голосование за лучшую работу. Отдать свой голос можно раз в сутки за одну работу. Итоги разместят на портале в январе 2018 года.

Более подробная информация и форма для регистрации - на портале в разделе «Арт-эстафета - Герои Отечества», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

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Источник фотографии: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=9vpWOW1NI5o

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