Юных пензенцев приглашают на УЗИ

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12 июля 2017, 13:33Общество
В медицинских организациях 22 июля будут ждать маленьких жителей Пензенской области для проведения ультразвукового исследования и забора лабораторных анализов.
Детское население Пензы по показаниям и рекомендациям врачей-неврологов, нефрологов и гастроэнтерологов и ревматологов сможет пройти УЗИ сердца, ЖКТ, почек и щитовидной железы. Исследования можно будет провести в городской детской поликлинике по адресу: город Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12, 5 этаж.
«Запись на УЗИ осуществляется по номеру единого контакт-центра для детского населения: 990-130», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
Лабораторный забор анализов для детей, проживающих в Пензе, также пройдет по адресу: 1-й проезд Рахманинова 12, 3 этаж. С собой необходимо взять направление, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Жители районов области должны уточнить информацию об акциях в регистратурах соответствующих медицинских организаций, говорится в сообщении.
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