Юных пензенцев будут лечить с помощью новейшего оборудования

Теперь медики смогут лечить ребят с помощью новых микрохирургических инструментов. Также в арсенале врачей появились наборы контактных линз для осмотра глазного дна, они используются во время операций на сетчатке глаза.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что благодаря этому оборудованию послеоперационный период будет протекать значительно легче, а результаты лечения будут лучше, пишет ИА «Пенза-Пресс».