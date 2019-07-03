Юных пензенцев будут лечить с помощью новейшего оборудования

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 июля 2019, 13:36Общество
В Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова поступило новейшее медицинское оборудование.
Теперь медики смогут лечить ребят с помощью новых микрохирургических инструментов. Также в арсенале врачей появились наборы контактных линз для осмотра глазного дна, они используются во время операций на сетчатке глаза.
В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что благодаря этому оборудованию послеоперационный период будет протекать значительно легче, а результаты лечения будут лучше, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 июля 2019, 14:36В УФАС пока не нашли сговора перевозчиков Пензы
03 июля 2019, 14:06Пензастат обнародовал данные о получивших жилье семьях
03 июля 2019, 13:36Юных пензенцев будут лечить с помощью новейшего оборудования
03 июля 2019, 13:04В центре Пензы установят больше урн
03 июля 2019, 12:34Появились фото с места смертельного пожара в Сосновке
03 июля 2019, 12:03«Желудок сдавил легкие». Пензенцы рассказали о котике с жуткой болезнью
03 июля 2019, 11:44Депутат «ЕР» Сергей Есяков провел прием граждан
03 июля 2019, 11:33В СКР прокомментировали смерть мужчины в Сосновке