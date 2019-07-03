03 июля 2019, 13:36Общество

Юных пензенцев будут лечить с помощью новейшего оборудования

В Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова поступило новейшее медицинское оборудование.

Теперь медики смогут лечить ребят с помощью новых микрохирургических инструментов. Также в арсенале врачей появились наборы контактных линз для осмотра глазного дна, они используются во время операций на сетчатке глаза.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что благодаря этому оборудованию послеоперационный период будет протекать значительно легче, а результаты лечения будут лучше, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 56

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://health.pnzreg.ru/news/5486/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ