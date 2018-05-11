Юные журналисты из Пензы победили во всероссийском конкурсе

Коллектив наградили путевкой на информационно-медийную смену «РДШ в эфире!» (12+), которая пройдет с 12 по 24 мая во всероссийском детском центре «Смена». Ее участниками станут 300 юных журналистов из 85 регионов страны.

Во время смены будущие журналисты разделятся на «редакции», и создадут собственные информационные агентства, узнают о том, как сделать интересный контент для школьников, посетят мастер-классы по монтажу, созданию графики и PR-продвижению в Сети.

Школьники встретятся с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Подведение итогов состоится на большом «Медиафесте» (12+) 24 мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».