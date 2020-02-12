Юные пензенские конькобежцы поборются за победу в спартакиаде

Конькобежцы будут бороться за победу на льду дворца спорта «Рубин» 13 февраля. В пресс-службе мэрии уточнили, что в соревнованиях примут участие восемь сборных команд учеников пятых-седьмых классов пензенских школ, которые заняли первые и вторые места на районных этапах спартакиады. Ребятам предстоит преодолеть дистанцию в 111 метров.

Начало соревнований - в 14:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».