Юные пензенские гимнасты поборются за победу в первенстве ПФО

Турнир пройдет с 9 по 11 октября. За победу будут бороться юниоры от 14 до 17 лет и юноши 12-13 лет. Участники первой группы будут состязаться только в командном первенстве. В каждой команде выступят четыре гимнаста. Состав сборной Пензенской области еще не определен, на место в команде претендуют 10 спортсменов.

В пресс-службе регионального минспорта сообщили, что ребята помладше будут бороться за медали в командном зачете и личном первенстве.

Девушки будут выступать на соревнованиях по гимнастике в Саранске в те же сроки.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».