Юные пензенские гимнасты поборются за победу в первенстве ПФО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 октября 2019, 17:08Спорт
В Пензе во дворце спорта «Буртасы» состоится первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров.
Турнир пройдет с 9 по 11 октября. За победу будут бороться юниоры от 14 до 17 лет и юноши 12-13 лет. Участники первой группы будут состязаться только в командном первенстве. В каждой команде выступят четыре гимнаста. Состав сборной Пензенской области еще не определен, на место в команде претендуют 10 спортсменов.
В пресс-службе регионального минспорта сообщили, что ребята помладше будут бороться за медали в командном зачете и личном первенстве.
Девушки будут выступать на соревнованиях по гимнастике в Саранске в те же сроки.
Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 октября 2019, 19:37Семья педагогов из Чемодановки предпочитает отмечать День учителя вместе
03 октября 2019, 19:28Трое пензенцев подозреваются в серии краж
03 октября 2019, 19:23В Кузнецке иномарка сбила двух детей
03 октября 2019, 19:19В Пензе стартовал чемпионат по мини-футболу среди судей ПФО
03 октября 2019, 19:16В Пензе впервые пройдет Чемпионат России по бильярду
03 октября 2019, 19:14До начала эпидсезона от гриппа планируют привить более 50% пензенцев
03 октября 2019, 19:06За пензенскими перевозчиками необходим особый контроль - чиновники
03 октября 2019, 19:02В Пензенской области увеличат призовой фонд конкурса «Учитель года»