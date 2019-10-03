03 октября 2019, 17:08Спорт

Юные пензенские гимнасты поборются за победу в первенстве ПФО

В Пензе во дворце спорта «Буртасы» состоится первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров.

Турнир пройдет с 9 по 11 октября. За победу будут бороться юниоры от 14 до 17 лет и юноши 12-13 лет. Участники первой группы будут состязаться только в командном первенстве. В каждой команде выступят четыре гимнаста. Состав сборной Пензенской области еще не определен, на место в команде претендуют 10 спортсменов.

В пресс-службе регионального минспорта сообщили, что ребята помладше будут бороться за медали в командном зачете и личном первенстве.

Девушки будут выступать на соревнованиях по гимнастике в Саранске в те же сроки.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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