Юные пензенские экологи получат новые знания от федеральных ученых

Юные экологи Пензы и области собрались в Центре выявления и поддержки одаренных детей. Там стартовала вторая профильная смена проекта «Успех каждого ребенка» (6+). В течение двух недель участники будут жить и творить вместе. Заниматься с ними будут не только местные, но и столичные педагоги и ученые.

Преподаватель образовательного центра «Сириус» Ярослава Куминова специально приехала из Москвы, чтобы познакомиться с юными экологами региона. Это стало возможным благодаря проекту «Успех каждого ребенка», который реализуется в Центре выявления и поддержки одаренных детей. Его участники, учащиеся восьмых и девятых классов, в течение ближайших двух недель будут углубленно изучать дисциплины, которые так или иначе связаны с экологией.

«Примерно со второго класса занимаюсь экологией, делаю школьные проекты, выступаю с ними на разных конференциях и конкурсах. Поэтому меня пригласили пройти тестирование на отбор в эту профильную смену», - поделилась ученица средней школы № 59 Пензы Алина Курмаева.

Чтобы собрать самых одаренных школьников для участия в профильной смене «Образовательная экология», во всех муниципалитетах области провели отбор. А уже из прошедших его 70 претендентов выбрали 30 человек и разбили их на две группы. Они должны за две недели, не в ущерб основному учебному процессу, набраться профильных знаний. Но в их графике есть место не только теории. Так, они уже успели выбраться на природу, чтобы поучаствовать во всероссийской экологической акции «Сохраним лес» (0+).

«Эти дети уже мотивированы, они на данный момент лучшие экологи-девятиклассники, лучшие экологи области и Пензы. Поэтому у них другая планка, они здесь для того, чтобы объединиться вместе создать вот это научное сообщество молодых ученых и дальше всем вместе развиваться», - рассказал руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Пензенской области Иван Танасов.

В центре до конца года запланировано несколько профильных смен. В ноябре ожидается двухнедельный курс по информатике, в декабре - по алгебре и геометрии.