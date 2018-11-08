Юные пензенские балерины выступят с артистами из Москвы

Воспитанницы пензенской школы русского балета выйдут на одну сцену с профессионалами из столицы. Для совместного выступления (0+) из 100 человек отобрали 19 лучших.

Юные пензенские танцовщицы готовятся к важному событию. 19 балерин выступят на одной сцене с известными московскими артистами. Для большинства из них это будет первый выход на большую сцену.

«Это здорово. Мне нравится выступать», - сказала воспитанница пензенской школы «Русский балет» Анна Тюрина.

«Нам прислали из Москвы вариант выступления. Поэтому мы уже с лета репетируем, чтобы достойно представить город», - рассказала руководитель пензенской школы Инна Левина.

В пензенской школе отмечают, что их воспитанники влюблены в танец. Девочек не пугают даже вынужденные ограничения.

«В балете все зависит от строения тела. Да, действительно, есть кое-какие ограничения в еде, физических нагрузках и еще много чем, но они преодолеваются с помощью желания и упорства», - сказала воспитанница пензенской школы «Русский балет» Мария Голицына.

Юные пензенские танцоры и труппа профессионалов представят совместную постановку «Щелкунчик» (6+) по сказке Эрнста Гофмана под музыку Петра Чайковского. Спектакль состоится на сцене областного драматического театра 17 ноября. Начало - в 17 часов.