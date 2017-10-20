Юные пензенцы зарегистрировались на портале госуслуг

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20 октября 2017, 19:57Общество
В Пензенской области проходит неделя государственных услуг. В ее рамках школьников учат работе на популярном портале. Специалисты рассказывают юным пензенцам о преимуществах получения федеральных и региональных услуг в интернете.
«Конечно, спектр госуслуг для школьников уже, чем для всех остальных, но они могут подать заявление, например, на получение заграничного паспорта. Спектр услуг постоянно расширяется, и они могут записаться на прием к врачу - это самая популярная гоуслуга в Пензенской области», - пояснил начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.
Во время занятия школьники зарегистрировались на портале «госуслуги», а специалисты мобильной группы из городской администрации подтвердили учетные записи учащихся. С этого момента они могут пользоваться всем спектром возможностей, которые предоставляет портал.
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