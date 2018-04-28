Юные пензенцы выступят на робототехнической олимпиаде в Татарстане

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28 апреля 2018, 13:33Образование
В Пензе состоялась региональная робототехническая олимпиада «ПензаRRO-2018».
В состязании приняли участие более 120 школьников из образовательных организаций Пензы, Башмаковского, Бессоновского, Городищенского, Каменского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского и Пензенского районов, сообщает пресс-служба регионального минобразованя.
По итогам соревнований сформировали команду для участия во всероссийской робототехнической олимпиаде, которая пройдет в июне в гороге Иннополис Республики Татарстан. В ее состав вошли учащиеся гимназии №53 и лицея №73 Пензы.
Победителей и призеров наградили дипломами, медалями, кубками и призами министерства образования Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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