Юные пензенцы вернулись с музыкальных фестивалей в Крыму и Пскове

Двое воспитанников пензенского колледжа искусств стали участниками форума в Крыму, частью которого стал музыкальный фестиваль. Еще десять ребят вернулись из Пскова, там они выступили в составе Детского хора России.

120 молодых музыкантов из 15 регионов страны. Фестиваль «Еврооркестрия в Крыму» прошел в 2019 году впервые. В нем приняли участие пензенцы - скрипачка Юлиана Аманова и контрабасист Василий Шурыгин. Для ребят подобный опыт был в новинку.

«Для меня было совершенно новым играть в симфоническом оркестре. До этого только в камерном струнном приходилось, состоящем из студентов колледжа. На фестивале было много талантливых скрипачей, музыкантов», - рассказала Юлиана Аманова.

Участники фестиваля получили возможность пообщаться с солистами из России, Сербии и Японии. Изюминкой стали дирижеры из Москвы, Донецка и Симферополя. Именно они смогли сделать так, что музыканты из разных уголков страны через несколько часов зазвучали как сыгранный оркестр, но вместе с профессионализмом пензенские участники отмечают еще и чувство юмора трех маэстро.

«У нас было мало времени с ними пообщаться, поэтому даже по именам практически не запомнил, только лица и как они дирижируют, работают», - сказал Василий Шурыгин.

Еще более юные пензенские таланты, десять учеников музыкальных школ города, стали голосами Детского хора России. Они вернулись из Пскова, где полным составом, а это почти 650 человек, открывали международный фестиваль.

«Благодарим вас за ваш талант и труд, за то, что вы представляли Пензенскую область на таких ответственных мероприятиях. От организаторов до сих пор поступают отзывы, звонят, восхищаются», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Ребят, которые представили регион на фестивалях международного и всероссийского масштабов, уже образно называют «послами пензенской культуры». Сами же дети и подростки говорят о том, что эти выступления помогают им понять, каким они видят свое профессиональное будущее.