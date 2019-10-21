Юные пензенцы посоревновались в историческом фехтовании

В Пензе прошел региональный открытый детско-юношеский турнир по историческому фехтованию. Помериться силой и ловкостью решили около 30 участников от 7 до 17 лет. Они выступали в трех возрастных категориях.

Массовый бой на площадке дома детско-юношеского творчества - это не драка школьников, а один из этапов региональных соревнований по историческому фехтованию. Среди участников - только мальчики. В их числе - и Сергей Тихоненко. Заниматься он начал два года назад. Рассказал, что адаптировался быстро, так как у него уже был спортивный опыт.

«Все зависит от техники. Даже если ты встаешь с человеком, который сильнее, можно с помощью техники выиграть бой», - сказал он.

Историческое фехтование отличается от обычного специфической экипировкой. И если маленьким спортсменам разрешают выходить на ристалище с щитами из поролона, то ребята постарше вступают в бой уже с деревянными и в металлическом шлеме. Некоторые надевают кольчугу. Бьются спортсмены на специальных спортивных мечах, которые считаются безопасными.

«Бой ведется до пяти результативных попаданий без остановки. Запрещены удары в суставы, пах и лицо. На детях - защитное снаряжение, которое позволяет им избежать травм», - объяснил организатор открытого детско-юношеского турнира по историческому фехтованию Александр Конкин.

За потерю меча во время боя, а также выталкивание спортсмена за пределы ристалища участникам присуждаются штрафные очки. Турнир состоит из трех рейтинговых этапов. По итогам всех боев в каждой возрастной категории определили победителей. Им вручили дипломы и настоящие мечи.