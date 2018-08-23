Юные пензенцы смогут путешествовать на пригородных поездах дешевле

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 августа 2018, 14:03Общество
В Пензенской области школьникам и студентам с 1 сентября 2018 по 15 июня 2019 года предоставят 50%-ную скидку на покупку билетов на пригородные поезда.
«Предоставление льгот осуществляется на основании постановления правительства Пензенской области и реализуется в рамках договора между регионом и пригородной компанией-перевозчиком», - сообщает пресс-служба регионального отделения Куйбышевской железной дороги.
Для того, чтобы купить билет по выгодной цене, необходимо предъявить кассиру справку учащегося с печатью (для школьников) или студенческий билет с указанием очной формы обучения и отметкой о продлении документа на новый учебный год.
«Действие акции по предоставлению скидки в размере 25% на проезд детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно заканчивается 31 августа 2018 года», - добавили в пресс-службе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 августа 2018, 19:59Жителя Бессоновки осудили за хищение продуктов и денег
23 августа 2018, 19:29В Пензенской области планируют усилить надзор за работой глав районов
23 августа 2018, 19:26В Пензе рассказали о нововведениях в Градостроительный кодекс
23 августа 2018, 19:18В Пензе на площадке возле школы №65 установили современнее покрытие
23 августа 2018, 19:12Жителей Пензенской области приглашают на фестиваль «Наша Кузница»
23 августа 2018, 19:07В Пензе прошел концерт, посвященный 75-летию победы на Курской дуге
23 августа 2018, 19:03В одной из пензенских школ установят пропускную систему, как на ЧМ-2018
23 августа 2018, 17:59Пенза вошла в число самых тихих городов России