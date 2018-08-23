Юные пензенцы смогут путешествовать на пригородных поездах дешевле

В Пензенской области школьникам и студентам с 1 сентября 2018 по 15 июня 2019 года предоставят 50%-ную скидку на покупку билетов на пригородные поезда.

«Предоставление льгот осуществляется на основании постановления правительства Пензенской области и реализуется в рамках договора между регионом и пригородной компанией-перевозчиком», - сообщает пресс-служба регионального отделения Куйбышевской железной дороги.

Для того, чтобы купить билет по выгодной цене, необходимо предъявить кассиру справку учащегося с печатью (для школьников) или студенческий билет с указанием очной формы обучения и отметкой о продлении документа на новый учебный год.

«Действие акции по предоставлению скидки в размере 25% на проезд детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно заканчивается 31 августа 2018 года», - добавили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».