Юные пензенцы смогут быстрее получить медсправки в школу

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, чтобы уменьшить время на оформление медицинских справок для малышей, которые долго не ходили в детский сад, с 20 августа по 16 сентября в поликлиниках будут открыты дополнительные кабинеты.

Подобной возможностью могут воспользоваться также родители школьников или сами учащиеся начальных, средних и старших классов, которым необходимы справки для представления в общеобразовательные заведения. Получить справку можно с 8.00 до 20.00.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».