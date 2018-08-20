Юные пензенцы смогут быстрее получить медсправки в школу

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20 августа 2018, 17:58Общество
В пензенских детских поликлиниках открыли дополнительные кабинеты по выдаче справок детям перед школой.
Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, чтобы уменьшить время на оформление медицинских справок для малышей, которые долго не ходили в детский сад, с 20 августа по 16 сентября в поликлиниках будут открыты дополнительные кабинеты.
Подобной возможностью могут воспользоваться также родители школьников или сами учащиеся начальных, средних и старших классов, которым необходимы справки для представления в общеобразовательные заведения. Получить справку можно с 8.00 до 20.00.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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