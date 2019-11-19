Юные пензенцы поздравили Деда Мороза с днем рождения по телефону

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 ноября 2019, 19:14Культура
Пензенские детишки смогли пообщаться с главным персонажем Нового года во время «прямой линии». Они рассказывали ему стихи, поздравляли с днем рождения, а взамен получали от него бесплатные билеты на новогоднее представление, которое состоится в драматическом театре (0+).
«Отдыхал летом, ходил на рыбалку, за грибами, осенью начал готовиться к новогодним праздникам, сочинял новые игры, песни, стишки и загадки. Будем поздравлять детишек с 21 декабря», - рассказал Дед Мороз Заводной.
За всю «прямую линию» до новогоднего волшебника дозвонились около 30 ребят. Билеты на представление в театре и на сказку «Снежная королева» (0+) получали не только они, но и их братишки и сестренки и, соответственно, родители. Такую акцию Дед Мороз Заводной придумал шесть лет назад. За это время она стала пользоваться у детей большой популярностью.
19 ноября 2019, 19:41Пензенские депутаты вступились за историческую часть города
19 ноября 2019, 19:36В Пензенской области планируют открыть музей кузнечного ремесла
19 ноября 2019, 19:31Пензенские школьники принимают участие в олимпиаде по астрономии
19 ноября 2019, 19:28Пензенец лишился машины из-за хитрости сотрудника автосервиса
19 ноября 2019, 19:23Семьям погибших в яме с кипятком на Севере мужчин выплатят компенсацию
19 ноября 2019, 19:16В Пензенском госуниверситете выбрали «Мисс мира. Folk Queen-2019»
19 ноября 2019, 19:14Юные пензенцы поздравили Деда Мороза с днем рождения по телефону
19 ноября 2019, 19:09В Пензу на конкурс профмастерства приехали 69 педагогов со всей страны