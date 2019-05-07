Юные пензенцы посетили специальную пожарно-спасательную часть

2019 год для пожарной охраны России - юбилейный. Ровно 370 лет назад был издан царский наказ «О градском благочинии», где на государственном уровне были определены меры по борьбе с огнем. О том, как живут пожарные города на Суре, узнали пензенские школьники и воспитанники детских садов. Они посетили специализированную пожарно-спасательную часть в микрорайоне Арбеково.

Удивительно, неожиданно и интересно. Таковы впечатления ребят, посетивших пожарно-спасательную часть в Арбеково. Открытия дети начали делать еще до того, как увидели специализированный транспорт. Первое касалось распорядка дня. Подъем - в 6.00, отбой - в 22.00. Все очень строго. Утром - обязательно зарядка, завтрак и занятия.

Рядом - макеты, например, наглядное пособие для отработки действий при пожаре, а также карта, где показаны пожарные гидранты - устройства соединения с городским водопроводом. Где они расположены, должен знать каждый спасатель. Карта находится в пункте связи части.

Туда, где нет доступа к водопроводу, обязательно выезжают автоцистерны. В некоторые помещается до восьми тонн воды. Для тушения масла и бензина используются машины, которые привозят на место возгорания пенообразователь.

Среди специализированных машин есть такие, которые доставляют только пожарные рукава или только выдвижную лестницу. Впечатлили ребят техника, предназначенная для любых аварийно-спасательных работ и мощные мотоциклы, оснащенные специальным инструментом и ранцами с водой. Таких мобильных средств нет даже во многих регионах России. Особого внимания заслужил квадроцикл.

«Первый раз села на такую технику. Чувствую себя пожарным, который выехал на задание», - призналась участница экскурсии София Будникова.

Почувствовать себя настоящим спасателем ребята смогли также, примеряя дыхательный аппарат. Они нужны пожарным не только для того, чтобы дышать в дыму, но и для того, чтобы выводить из горящего помещения людей.

Примерить ярко-оранжевый колпак захотели многие: и малыши, и школьники. Даже взрослые не отказали себе в таком удовольствии. А надеть сам дыхательный аппарат спасателя разрешили только одному участнику экскурсии.

«На самом деле, в нем очень легко дышать. Сам баллон, конечно, тяжелый, килограммов пять, но классно, мне очень понравилось», - сказал участник экскурсии Геннадий Попов.

Зрелищным оказалось надевание на время костюма пожарного. На это бойцу понадобилось 20 секунд. За оперативность гости наградили его бурными аплодисментами. После показательного выступления планировалось, что дети смогут задать интересующие вопросы героям дня, но случилась тревога.

Как оказалось, горела трава в районе городской больницы №6, поэтому оба экскурсовода после объявления «на посадку» быстро оделись и неожиданно для ребят уехали выполнять свой боевой долг.