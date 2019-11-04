Юные пензенцы на выездных соревнованиях по дзюдо взяли 14 наград

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04 ноября 2019, 13:33Спорт
Юные пензенские дзюдоисты успешно выступили на трех турнирах, завоевав 14 наград.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в межрегиональном турнире детской лиги «Кубок Симбирска», который прошел в Ульяновке, шесть ребят заняли первые места в своих весовых категориях, трое стали серебряными призерами, еще двое взяли «бронзу».
Также около 200 дзюдоистов из разных городов России, в том числе – пензенцы, приняли участие в турнире «Ветераны дзюдо – детям». В Казани воспитанник пензенского клуба завоевал золотую награду по итогам выступлений на татами.
В Оренбурге прошел всероссийский турнир по дзюдо памяти В.С. Черномырдина, за победу в котором боролись более 600 спортсменов (юноши и девушки до 18 лет) из 38 регионов страны. Пензенский дзюдоист занял почетное третье место и был отобран на первенство России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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