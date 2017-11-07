07 ноября 2017, 19:12Культура Пензенцы могут увидеть спектакль советского времени В пензенском театре юного зрителя - премьера. Спектакль «Красный уголок» (16+) по одноименной пьесе Марка Розовского. Литературное произведение, написанное в последние годы советской эпохи, актеры театра представили в виде фантазии на производственную тему в стиле панк-рок.

«Я не знаю, насколько будет интересно молодежи смотреть спектакль. Люди, которые застали советское время, увидят там много узнаваемых вещей, они поймут юмор, который заложен автором и вообще, поймут всю ситуацию, а вот молодежь, которая придет, нам еще предстоит выяснить, как она будет реагировать на историю из прошлого времени хотя и не очень далекого», - сказал художественный руководитель пензенского театра юного зрителя, постановщик спектакля «Красный уголок» Владимир Карпов.

Действующих лиц всего двое: пьющая рабочая Саруханова - ее имя в пьесе не упоминается, и Лика Федоровна - воспитательница общежития. Пьеса — настоящая битва между двумя героинями, которая рисует картину взаимоотношений между людьми. Диалог двух женщин, начавшийся с банальной нравоучительной беседы, кардинально меняет жизнь обеих и приводит к неожиданному финалу.

Необычный подход к вечным темам - конфликт поколений и мировоззрений, поиск счастья, борьба с одиночеством - и искрометный юмор Розовского в свое время сделали эту пьесу невероятно популярной. Она была поставлена более чем в 40 театрах России и не теряет своей актуальности по сей день.

Культура

просмотров 135

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: