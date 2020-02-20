Юные пензенцы могут придумать дизайн «Часов Победы»

20 февраля 2020, 17:39Образование
В Пензенской области стартует творческий конкурс «Часы Победы» (6+), в котором могут принять участие школьники и студенты до 18 лет.
Ребятам нужно будет придумать дизайн или прототип часов, отражающих тематику событий, символов, исторических личностей Великой Отечественной войны. Часы могут быть карманными, настенными, настольными, наручными, башенными, уличными и другими, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Конкурс проводится с 24 февраля по 9 мая 2020 года. Работы можно прислать по адресу: info@pflab.ru. 10 апреля стартует онлайн-голосование на сайте. Победителей определят в начале мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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