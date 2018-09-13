Юные пензенцы из школы №70 соревнуются на «Зарнице Поволжья»

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13 сентября 2018, 15:37Образование
В Оренбурге открылся окружной финал юнармейской военно-патриотической игры «Зарница Поволжья-2018», в которой принимают участие пензенские кадеты.
Пензенскую область представляет сборная команда кадетской школы №70, сообщили в пресс-центре регионального правительства. В первый день военно-спортивной игры прошли соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу. Также юнармейцы преодолевали полосу препятствий, состязались в силовой гимнастике и учебной стрельбе из автомата Калашникова.
По итогам игры в 2017 году пензенская команда заняла второе место. В этот раз соревнования завершатся 15 сентября.
Всего в «Зарнице» принимают участие 200 юнармейцев из 14 регионов Поволжья, ребята победили в областных, республиканских и краевых этапах состязаний, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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